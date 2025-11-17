Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

Aktie bewertet 17.11.2025 10:52:47

Aktienempfehlung Siemens Energy-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die detaillierte Analyse des Siemens Energy-Papiers wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Gael de-Bray durchgeführt.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy angesichts der jüngst veröffentlichten Mittelfristziele von 120 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energietechnikkonzern profitiere von der boomenden Nachfrage nach Gaskraftwerken, schrieb Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie in den nächsten drei Jahren.

Aktienauswertung: Die Siemens Energy-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 10:36 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 113,00 EUR zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 15,04 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 509 406 Siemens Energy-Aktien. Seit Jahresbeginn 2025 kletterte die Aktie um 124,3 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q1 2026 dürfte Siemens Energy am 11.02.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Siemens Energy AG

12:23 Siemens Energy Equal Weight Barclays Capital
10:04 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
06:19 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.11.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
14.11.25 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Siemens Energy AG 111,75 1,27% Siemens Energy AG

