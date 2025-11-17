Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Aktie bewertet
|
17.11.2025 10:52:47
Aktienempfehlung Siemens Energy-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy angesichts der jüngst veröffentlichten Mittelfristziele von 120 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energietechnikkonzern profitiere von der boomenden Nachfrage nach Gaskraftwerken, schrieb Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie in den nächsten drei Jahren.
Aktienauswertung: Die Siemens Energy-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Aktie notierte um 10:36 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 113,00 EUR zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 15,04 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 509 406 Siemens Energy-Aktien. Seit Jahresbeginn 2025 kletterte die Aktie um 124,3 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q1 2026 dürfte Siemens Energy am 11.02.2026 präsentieren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser)
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Siemens Energy AGmehr Analysen
|12:23
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10:04
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|06:19
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|111,75
|1,27%