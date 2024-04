Aktienempfehlung: So bewertet Barclays Capital die adidas-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Adidas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 231 Euro belassen. Die Vertriebsstrategien in der Sportartikelbranche unterschieden sich von Marke zu Marke und von Region zu Region, schrieb Analystin Wendy Liu in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Nach wie vor sei der Großhandel einer der wichtigsten Vertriebskanäle für die meisten Marken. Was den Direktverkauf an Privatkunden (DTC) angehe, so hätten Marken wie Nike und Adidas in den vergangenen Jahren aber verstärkt in das Online-Geschäft investiert.

Aktienauswertung: Die adidas-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie verlor um 10:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 225,60 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 2,39 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 54 925 adidas-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2024 um 22,5 Prozent nach oben. Die adidas-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.04.2024 erwartet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2024 / 22:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2024 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.