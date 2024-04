Aktienempfehlung: So bewertet Barclays Capital die Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 202 Euro auf "Overweight" belassen. Der Flugzeugbauer habe im ersten Quartal schwächer abgeschnitten als gedacht, schrieb Analystin Milene Kerner am Donnerstagabend nach den Zahlen. Der Jahresauftakt sei aber nicht wirklich aussagekräftig bei Airbus.

Aktieninformation im Fokus: Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Um 13:36 Uhr rutschte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 155,08 EUR ab. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 30,26 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 298 912 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2024 um 12,6 Prozent nach oben. Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 19:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2024 / 19:24 / GMT



