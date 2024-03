Aktienempfehlung: So bewertet Barclays Capital die Henkel vz-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 71 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Nach Jahren des Niedergangs sei bei den Margen der Wendepunkt erreicht worden, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei zwar nicht hoch, doch derzeit seien keine Impulse absehbar.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 11:43 Uhr sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 70,26 EUR zu. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 2,48 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. 373 483 Henkel vz-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2024 büßte die Aktie um 3,6 Prozent ein. Henkel vz dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2024 / 00:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2024 / 04:00 / GMT



