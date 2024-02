Aktienempfehlung: So bewertet Barclays Capital die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen und Aussagen zur Ausschüttungspolitik auf "Overweight" mit einem Kursziel von 441 Euro belassen. Der Rückversicherer habe ein starkes Jahr 2023 mit einer Dividendenerhöhung um 29 Prozent gekrönt, was ein Signal dafür sei, dass die aktuelle Ertragsbasis als nachhaltig eingeschätzt werde, schrieb Analyst Ivan Bokhmat in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die angekündigten Aktienrückkäufe hätten zugleich den Erwartungen entsprochen. Mit Blick auf die operativen Ergebnisse sprach Bokhmat von saisonalen Schwankungen.

Aktienauswertung: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich um 12:04 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 419,80 EUR ab. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 5,05 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 161 237 Stück. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2024 um 11,9 Prozent zu. Die kommenden Ergebnisse für Q4 2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024 präsentieren.

