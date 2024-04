Aktienempfehlung: So bewertet Barclays Capital die SAP SE-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Overweight" belassen. Der Auftragsbestand im Cloudgeschäft zeige, dass bei den Walldorfern alles im Lot sei, schrieb Analyst James Goodman am Montagabend in seiner ersten Reaktion. Ein weiteres Highlight sei der freie Barmittelzufluss (FCF) gewesen.

Die SAP SE-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 08:18 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 171,52 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 16,60 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. 1 788 SAP SE-Aktien wechselten zuletzt via Frankfurt den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2024 um 22,9 Prozent. Am 22.07.2024 werden die Kennzahlen für Q2 2024 voraussichtlich präsentiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2024 / 22:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2024 / 22:29 / GMT



