Aktienempfehlung: So bewertet Barclays Capital die Volkswagen (VW) vz-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Volkswagen (VW) mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Gewinnwarnung von VW sei nach BMW und Mercedes-Benz die nächste Hiobsbotschaft, schrieb Analyst Henning Cosman in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Kurioserweise hätten die Wolfsburger den Massenmarkt und den Finanzdienstleistungsbereich verantwortlich gemacht, nachdem die beiden anderen Hersteller das Luxussegment und China genannt hatten. Cosman hatte bereits am vergangenen Montag seine VW-Schätzungen gesenkt. Die Einstufung blieb positiv, da Cosman vieles für eingepreist hält.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Volkswagen (VW) vz-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 11:42 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 94,50 EUR abwärts. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 16,40 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 593 998 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2024 um 8,6 Prozent nach unten. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2024 wird Volkswagen (VW) vz voraussichtlich am 30.10.2024 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2024 / 03:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2024 / 03:48 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.