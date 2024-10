Aktienempfehlung: So bewertet Bernstein Research die Siemens-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Outperform" belassen. Die Papiere böten angesichts ihrer niedrigen Bewertung eine hohe Rendite, schrieb Analyst Nicholas Green in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf das vierte Quartal der europäischen Investitionsgüterbranche. Man warte auf eine Belebung des Automatisierungsgeschäfts.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie verlor um 10:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 181,98 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 20,89 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 171 415 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 10,1 Prozent zu Buche. Am 14.11.2024 dürfte Siemens die Bilanz für Q4 2024 veröffentlichen.

