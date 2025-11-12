Aktienempfehlung: So bewertet Deutsche Bank AG die Bayer-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des Pharma und Agrarchemiekonzerns hätten die Konsensprognosen deutlich übertroffen, schrieb Falko Friedrichs am Mittwoch. Dies sei hauptsächlich der unerwartet starken Performance der Sparte Crop Science geschuldet. Allerdings seien auch die Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten gestiegen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Bayer-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:42 Uhr in Grün und gewann 4,4 Prozent auf 28,64 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 19,69 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2 213 163 Bayer-Aktien. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2025 um 49,0 Prozent nach oben. Am 12.11.2025 werden die Kennzahlen für Q3 2025 voraussichtlich präsentiert.

