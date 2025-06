Aktienempfehlung: So bewertet Deutsche Bank AG die Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" belassen. Eine mögliche Streichung des Abschnitts 899 der geplanten US-Steuergesetzgebung wäre positiv für die Deutsche Telekom, schrieb Robert Grindle in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn diese Regelung hätte zu deutlich höheren Steuerzahlungen auf die von der US-Tochter T-Mobile US erhaltenen Dividendenzahlungen geführt. Diese summierten sich auf rund zwei Milliarden US-Dollar.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Deutsche Telekom-Aktie am Tag der Analyse

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 14:42 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 31,08 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1 326 095 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2025 um 10,7 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2025 / 09:09 / GMT





