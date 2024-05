Aktienempfehlung: So bewertet DZ BANK die Commerzbank-Aktie

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie der Commerzbank nach Quartalszahlen von 14,00 auf 17,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Timo Dums sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem soliden Jahresauftakt, in dem der Ertragsrückenwind durch die weiter hohen Zinsen angehalten habe. "Die starke Kapitalisierung dürfte zu zunehmender Ausschüttungsfantasie führen."/gl/ajx





Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Commerzbank-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Commerzbank-Aktie konnte um 13:33 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,7 Prozent auf 14,86 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 6 401 746 Stück. Seit Beginn des Jahres 2024 stieg die Aktie um 41,6 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2024 / 11:50 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2024 / 12:08 / MESZ





