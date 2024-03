Aktienempfehlung: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Zalando-Aktie

Goldman Sachs Group Inc. hat die Zalando-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Die mittelfristigen Ziele entsprächen dem Marktkonsens, schrieb Analyst Richard Edwards am Mittwochabend nach Geschäftszahlen des Online-Modehändlers.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Zalando-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:03 Uhr um 2,5 Prozent auf 22,20 EUR nach. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 30,63 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 899 815 Zalando-Aktien. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2024 um 3,5 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen.

