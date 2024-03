Aktienempfehlung: So bewertet RBC Capital Markets die Hannover Rück-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach endgültigen Geschäftszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Die Solvabilität und die Dividende seien etwas besser als erwartet, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor allem die höhere Dividende spiegele die positiven Aussichten bei den Ergebnissen des Rückversicherers wider.

Aktienanalyse online: Die Hannover Rück-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:33 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 245,30 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Abwärtsspielraum von 0,12 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 16 687 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2024 um 13,4 Prozent aufwärts. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Hannover Rück am 18.03.2024 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2024 / 03:17 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2024 / 03:17 / EST



