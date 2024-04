Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Deutsche Bank-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 17,70 auf 18,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngste Rally sei gerechtfertigt, selbst nach unspektakulären Resultaten, schrieb Analyst Mate Nemes in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Verweis auf die gestiegene Zuversicht in die Erträge und Kostenziele.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Deutsche Bank-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Deutsche Bank legte um 13:57 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 16,77 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 9,69 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8 212 796 Stück gehandelt. Auf Jahressicht 2024 legte die Aktie um 35,7 Prozent zu. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2024 erfolgen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2024 / 07:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2024 / 07:26 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.