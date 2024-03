Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Volkswagen (VW) vz-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Sell" belassen. Der schwache China-Ausblick der Wolfsburger dürfte den Ergebniskonsens um etwa 5 Prozent nach unten drücken, schrieb Analyst Patrick Hummel am Mittwoch nach Zahlen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 12:17 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 120,52 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 17,03 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 403 388 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein gewann seit Beginn des Jahres 2024 7,8 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2023 wird Volkswagen (VW) vz voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2024 / 07:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2024 / 07:35 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.