Aktienempfehlung Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vonovia von 41,30 auf 38,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Freitag vorliegenden Studie nach einem Portfolio-Verkauf und seiner Aktualisierung der Bewertung für den Immobilienkonzern.

Aktieninformation im Fokus: Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Warburg Research-Empfehlung

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte um 11:20 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 25,78 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 49,73 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 306 905 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2024 verlor die Aktie um 9,7 Prozent. Am 30.04.2024 werden die Kennzahlen für Q1 2024 voraussichtlich präsentiert.

