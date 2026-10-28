BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
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28.10.2026 08:05:38
Aktienhandel bleibt für BNP Paribas wichtigster Treiber - Aktienrückkäufe
PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank BNP Paribas profitiert weiterhin von starken Geschäften im Handel mit Aktien und Wertpapieren. In diesem Bereich legten die Erträge um 50 Prozent zu, wie die Bank am Mittwoch in Paris mitteilte. Für den seit anderthalb Jahrzehnten an der Institutsspitze stehenden Manager Jean-Laurent Bonnafe dürften die Ergebnisse eine Wohltat sein, nachdem er diesen Bereich ausgebaut hatte. Das Management bestätigte die Prognose für das laufende Jahr sowie die mittelfristigen Ziele für 2028 gesteckt sind. Weiterhin wurde ein Aktienrückkaufprogramm über 1,3 Milliarden Euro angekündigt.
Im dritten Quartal zogen die Erträge der BNP Paribas verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um fast 10 Prozent auf knapp 13,8 Milliarden Euro an und damit stärker als die Kosten, sodass sich der operative Gewinn sogar um fast 18 Prozent auf rund 4,8 Milliarden Euro verbesserte. Unterm Strich verdienten die Franzosen mit knapp 3,5 Milliarden Euro 13,5 Prozent mehr und damit deutlich mehr als von Analysten erwartet./lew/mne/mis
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