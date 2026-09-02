Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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02.09.2026 07:43:00
Aktienindex Euro Stoxx 50: VW scheidet aus, Nokia kehrt zurück
Der Aktienindex Euro Stoxx 50 umfasst 50 der größten Konzerne Europas. Ende September wird ein alter Bekannter zurückkehren, während Volkswagen ausscheidet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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