PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
|
24.02.2026 07:53:00
Aktienkurs halbiert: Immer mehr Interesse an einer PayPal-Übernahme
Innerhalb weniger Monate hat sich der Aktienkurs von PayPal fast halbiert und die Aussichten sind nicht rosig. Jetzt gibt es wohl Interesse an einer Übernahme.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PayPal Inc
|
23.02.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
23.02.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.02.26
|PayPal-Aktie stark gesucht nach Übernahmespekulationen (dpa-AFX)
|
23.02.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 sackt ab (finanzen.at)
|
23.02.26