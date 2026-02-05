Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|
05.02.2026 19:41:51
Aktienkurs im freien Fall: Novo Nordisk wehrt sich gegen Wegovy-Billigkopie
Abnehmmedikamente liegen im Trend. Auch der Telemedizin-Anbieter Hims & Hers will daran mitverdienen und kündigt ein Präparat an. Novo Nordisk protestiert gegen das Imitat, es handle sich um "illegale Massenherstellung" und ein Risiko für die Gesundheit.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu Novo Nordisk
Analysen zu Novo Nordisk
|06.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|06.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|40,22
|8,53%
|Novo Nordisk (spons. ADRs)
|40,15
|9,25%
