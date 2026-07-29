Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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29.07.2026 17:09:12
Aktienkurs rutscht 40 Prozent ab: Der SpaceX-Kurssturz kommt für Anleger gerade noch rechtzeitig
Viele Anleger sind dank beliebter ETFs zum Höchstkurs bei SpaceX eingestiegen - allerdings in homöopathischen Dosen. Auf die Gesamtentwicklung der Fonds wirkt sich der katastrophale Kursverlauf der Aktie daher bislang kaum aus. Das dürfte sich bald ändern.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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