Beiersdorf Aktie

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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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Tranche erweitert 28.10.2026 16:15:00

Aktienrückkauf bei Beiersdorf wird ausgeweitet: Anleger greifen zu

Aktienrückkauf bei Beiersdorf wird ausgeweitet: Anleger greifen zu

Beiersdorf hat das Volumen der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms erneut erweitert.

Wie der DAX-Konzern mitteilte, sollen im Rahmen dieser seit dem 6. Mai laufenden Tranche nun eigene Aktien für bis zu 400 Millionen Euro zurückgekauft werden. Der Zeitraum für Aktienrückkäufe im Rahmen dieser ersten Tranche wurde bis zum 29. Dezember verlängert. Ursprünglich hatte sich Beiersdorf für diese Tranche ein Volumen von bis zu 100 Millionen Euro zum Ziel gesetzt, und dieses dann im August auf bis zu 200 Millionen ausgeweitet. Insgesamt will der Konsumgüterkonzern im Zuge des laufenden Rückkaufprogramms in den nächsten zwei Jahren in mehreren Tranchen eigene Aktien für bis zu 750 Millionen Euro zurückerwerben.

Die Beiersdorf-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,95 Prozent im Plus bei 81,10 Euro.

DJG/brb/ros

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