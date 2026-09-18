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Daimler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DKLU / ISIN: US2338252073

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Aktienrückkauf 18.09.2026 12:34:00

Aktienrückkauf bei Daimler Truck: Zweite Tranche beginnt Montag - Kurs im Minus

Aktienrückkauf bei Daimler Truck: Zweite Tranche beginnt Montag - Kurs im Minus

Die Daimler Truck Holding wird am kommenden Montag mit der angekündigten zweiten Tranche des im März begonnenen Aktienrückkaufs starten.

Die Tranche wird wie bekannt ein Volumen von bis zu 1,1 Milliarden Euro haben, und die Rückkäufe werden bis Ende Juni 2027 über die Bühne gebracht, wie der Nutzfahrzeughersteller jetzt mitteilte.

Im Rahmen der ersten Tranche waren bis einschließlich Mittwoch knapp 7,16 Millionen eigene Aktien für insgesamt rund 300 Millionen Euro an der Börse gekauft worden. Das gesamte laufende Aktienrückkaufprogramm hat ein Gesamtvolumen von maximal 2 Milliarden Euro und soll bis spätestens 15. März 2028 abgeschlossen werden.

Die Daimler Truck-Aktie notiert am Freitag im XETRA-Handel zeitweise 0,63 Prozent tiefer bei 43,97 Euro.

DJG/rio/ros

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Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com

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