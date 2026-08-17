Cryptology Asset Group Aktie

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WKN DE: A2JDEW / ISIN: MT0001770107

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17.08.2026 13:05:53

Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014


EQS-Media / 17.08.2026 / 13:05 CET/CEST

Samara Asset Group plc:

Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Samara Asset Group plc/ Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News- ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Erwerb eigener Aktien – 47. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 10. August 2026 bis einschließlich 14. August 2026 wurden 132 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 15. September 2025 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU)2016/1052 mitgeteilt.

Die Gesamtzahl der im Zeitraum vom 10. August 2026 bis einschließlich 14. August 2026 täglich zurückgekauften Aktien, die Durchschnittskurse sowie das Volumen in Euro sind wie folgt:

Datum Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück)   Durchschnittskurs (Euro) Volumen (Euro)
10.08.26 -   - -
11.08.26 -   - -
12.08.26 -   - -
13.08.26 39   2,20 85,80
14.08.26 39   2,20 85,80
         

 

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 18. September 2025 bis einschließlich 14. August 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 493.610.

Der Aktienrückkauf erfolgte durch die Baader Bank AG ausschließlich über die Börse.

Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht:

https://www.samara-ag.com 

Birkirkara/Malta, den 17. August 2026

Samara Asset Group plc

Der Verwaltungsrat



Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Samara Asset Group p.l.c.
Schlagwort(e): Finanzen

17.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Samara Asset Group p.l.c.
Centris Business Gateway, Level, 0/C, Triq Is-Salib, Tal-Imriehel
CBD 3020 Birkirkara
Malta
E-Mail: info@samara-ag.com
Internet: https://www.samara-ag.com/
ISIN: MT0001770107
WKN: A2JDEW
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299009Q1YLGBNUECY13
EQS News ID: 2384084

 
Ende der Mitteilung EQS-Media

2384084  17.08.2026 CET/CEST

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