Cryptology Asset Group Aktie
WKN DE: A2JDEW / ISIN: MT0001770107
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17.08.2026 13:05:53
Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014
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Samara Asset Group plc:
Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Samara Asset Group plc/ Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014
Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014
Im Zeitraum vom 10. August 2026 bis einschließlich 14. August 2026 wurden 132 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 15. September 2025 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU)2016/1052 mitgeteilt.
Die Gesamtzahl der im Zeitraum vom 10. August 2026 bis einschließlich 14. August 2026 täglich zurückgekauften Aktien, die Durchschnittskurse sowie das Volumen in Euro sind wie folgt:
Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 18. September 2025 bis einschließlich 14. August 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 493.610.
Der Aktienrückkauf erfolgte durch die Baader Bank AG ausschließlich über die Börse.
Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht:
https://www.samara-ag.com
Birkirkara/Malta, den 17. August 2026
Samara Asset Group plc
Ende der Pressemitteilung
Emittent/Herausgeber: Samara Asset Group p.l.c.
Schlagwort(e): Finanzen
17.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Samara Asset Group p.l.c.
|Centris Business Gateway, Level, 0/C, Triq Is-Salib, Tal-Imriehel
|CBD 3020 Birkirkara
|Malta
|E-Mail:
|info@samara-ag.com
|Internet:
|https://www.samara-ag.com/
|ISIN:
|MT0001770107
|WKN:
|A2JDEW
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299009Q1YLGBNUECY13
|EQS News ID:
|2384084
|Ende der Mitteilung
|EQS-Media
|
2384084 17.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Cryptology Asset Group plc Bearer Shs
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13:05
|Share buyback: Announcement pursuant to Article 5 (1) (b) and (3) of Regulation (EU) No. 596/2014 (EQS Group)
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13:05
|Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014 (EQS Group)
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10.08.26
|EQS-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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10.08.26
|EQS-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Release of a capital market information (EQS Group)
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03.08.26
|EQS-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Release of a capital market information (EQS Group)
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03.08.26
|EQS-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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27.07.26
|EQS-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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27.07.26
|EQS-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu Cryptology Asset Group plc Bearer Shs
Aktien in diesem Artikel
|Cryptology Asset Group plc Bearer Shs
|2,11
|1,93%
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