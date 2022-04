Aktienrückkauf oder Sonderausschüttung: alstria office will Fremdmittel aufnehmen und an Aktionäre ausschütten

alstria office will nach einer Prüfung der eigenen Kapitalstruktur Fremdmittel in Höhe von voraussichtlich bis zu 850 Millionen Euro aufnehmen.

Dies könne erfolgen durch Aufnahme unbesicherter/besicherter Finanzierungsinstrumente, wie zum Beispiel die Begebung von Unternehmensanleihen und/oder durch Bankfinanzierungen, so alstria office/a> . Die erwarteten Erlöse will das Immobilienunternehmen für eine Kapitalrückgabe an die Aktionäre in Höhe von ca. 1 Milliarde Euro einsetzen. In Form eines Aktienrückkaufs oder - vorbehaltlich einer Entscheidung der Hauptversammlung - in Form einer Sonderausschüttung. FRANKFURT (Dow Jones)