Aktienumsätze an Wiener Börse legten in den ersten drei Quartalen zu

Die Umsätze der Handelsteilnehmer an der Wiener Börse stiegen vom ersten bis zum dritten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6,0 Prozent auf 58,28 Mrd. Euro. Der Umsatzanteil internationaler Börsenmitglieder liege dabei konstant bei 80 Prozent, teilte die Wiener Börse in einer Aussendung am Dienstag mit. Stärkster Handelstag im dritten Quartal war mit 649 Mio. Euro der 16. September, ein Quartalsverfallstag an internationalen Terminmärkten.

Die höchste Handelsaktivität verzeichneten im Jahresverlauf die Erste Group Bank AG (10,21 Mrd. Euro), OMV AG (7,94 Mrd. Euro), Verbund AG (5,96 Mrd. Euro), Raiffeisen Bank International AG (5,40 Mrd. Euro) und voestalpine AG (4,18 Mrd. Euro).

Im dritten Quartal hätten sich die Aktienumsätze bei 15,5 Mrd. Euro auf Vorkrisenniveau eingependelt. Der Umsatz pro Handelstag sei durchschnittlich bei 235 Mio. Euro gelegen.

