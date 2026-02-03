McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|
03.02.2026 06:54:38
Aktion mit Luxus-Beilage: Kaviar zu Nuggets bei McDonald's
CHICAGO (dpa-AFX) - Eine Kombination aus Chicken-Nuggets und Kaviar klingt zunächst einmal nach einem April-Scherz - doch es ist eine echte Aktion von McDonald's (McDonalds) in den USA. Die Fast-Food-Kette will am 10. Februar eine beschränkte Anzahl von Paketen mit jeweils einer Dose "McNugget Caviar" online verschenken. Zusätzlich zu einer Unze Kaviar (28 Gramm) soll es einen 25-Dollar-Gutschein für die Nuggets sowie Crème fraîche und einen Perlmutt-Löffel geben.
McDonald's machte auf Anfrage keine Angaben dazu, wie viele Kaviar-Pakete vergeben werden. Sie werden ausschließlich über eine Website in den USA angeboten, wie es hieß.
Die Aktion widerspricht mit ihrem Luxus-Charakter dem aktuellen Trend, dass McDonald's und andere Fast-Food-Ketten im US-Markt im vergangenen Jahr günstigere Menü-Bündel ins Angebot nehmen mussten. Der Grund war, dass Menschen mit geringeren Einkommen angesichts der wirtschaftlichen Lage spürbar ihre Ausgaben bei den Schnellrestaurants zurückgefahren hatten./so/DP/zb
Analysen zu McDonald's Corp.
|06.11.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|269,55
|-0,06%
