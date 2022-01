AKTIONÄR-Tipp Ernst Russ: Wiederholt sich die Geschichte?

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Während viele heimische Nebenwerte nach der zuletzt starken Performance unter Druck stehen, durchläuft die Aktie von Ernst Russ eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Nicht ohne Grund: Der Newsflow bei der Hamburger Reederei bleibt positiv, die Aussichten vielversprechend. Mit der MS DANCE wurde heute der erfolgreiche Verkauf eines Containerschiffes gemeldet. Trotz der operativen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie verlief die Übergabe reibungslos. Über den Kaufpreis und alle weiteren Details des Verkaufs wurde Stillschweigen vereinbart.Die Aussagen von Vorstand Robert Gärtner in der Mitteilung sind dafür umso vielsagender: „Wir gehen davon aus, dass die Charterraten unserer Flotte auch in den kommenden Monaten auf hohem Niveau liegen werden. Insbesondere für die kleineren Feeder-Einheiten verzeichnen wir eine weiterhin starke Nachfrage, die unserer Einschätzung nach anhalten wird.“ Die durchschnittliche Charterrate lag in den ersten neun Monaten 2021 bei 13.948 Dollar pro Tag, also über 50 Prozent höher als im Vorjahr. Ebenfalls interesssant: Zum Jahreswechsel hat Ernst Russ weitere Anteile an einer Flotten-Holdinggesellschaft in Höhe von zehn Prozent erworben (Projekt Fernando) und dadurch die Mehrheit an zwölf Feeder-Containerschiffen erlangt – und die unternehmenseigene Flotte der vollkonsolidierten Schiffe auf 30 Einheiten vergrößert. Auch Chinas strikte Null-Covid-Strategie könnte die Entwicklung der Frachtraten beeinflussen. Hintergrund: Im August 2021 reichte ein einziger mit dem Coronavirus infizierter Hafenarbeiter, dass die Regierung gleich einen ganzen Terminal in Ningbo (zweitgrößter Hafen der Welt) schloss. Dutzende Containerschiffe stauten sich, weltweit stockten die Transporte. Mittlerweile haben wichtige Hafenstädte wie Shenzhen und Tianjin erste Omikron-Fälle gemeldet. Entsprechende Engpässe könnten die Preise weiter in die Höhe treiben.