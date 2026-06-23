Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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23.06.2026 15:45:54

Aktionäre rechnen ab: Porsche-Führung bekommt heftigen Gegenwind zu spüren

Porsche steht bei seinen Aktionären massiv in der Kritik. Auf der Hauptversammlung sprechen Investoren von einem "Scherbenhaufen" und werfen Vorstand und Aufsichtsrat strategische Fehler vor. Der neue Chef verspricht derweil eine Neuausrichtung.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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