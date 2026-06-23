Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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23.06.2026 15:45:54
Aktionäre rechnen ab: Porsche-Führung bekommt heftigen Gegenwind zu spüren
Porsche steht bei seinen Aktionären massiv in der Kritik. Auf der Hauptversammlung sprechen Investoren von einem "Scherbenhaufen" und werfen Vorstand und Aufsichtsrat strategische Fehler vor. Der neue Chef verspricht derweil eine Neuausrichtung.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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