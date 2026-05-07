Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
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07.05.2026 17:45:29
Aktionäre von Swiss Life genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrats
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Swiss Life Holding AG
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
Zürich, 7. Mai 2026
An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der Swiss Life Holding AG haben die Aktionärinnen und Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt, so auch der Dividendenausschüttung von CHF 36.50 brutto je Namenaktie.
Die ordentliche Generalversammlung der Swiss Life Holding AG fand heute in der Swiss Life Arena in Zürich statt. Es nahmen rund 1280 Aktionärinnen und Aktionäre vor Ort teil. Insgesamt waren 11,84 Millionen Aktienstimmen (41,50% des Aktienkapitals) vertreten.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Swiss Life Holding AG
|General-Guisan-Quai 40
|8022 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41432843311
|E-Mail:
|investor.rel@swisslife.ch
|Internet:
|www.swisslife.com
|ISIN:
|CH0014852781
|Valorennummer:
|1485278
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2323492
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2323492 07.05.2026 CET/CEST
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