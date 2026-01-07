Cicor Technologies Aktie

Cicor Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.01.2026 14:46:45

Aktionäre von TT Electronics lehnen Angebot von Cicor ab

Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Aktionäre von TT Electronics lehnen Angebot von Cicor ab

07.01.2026 / 14:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Bronschhofen, 7. Januar 2026 – An der heutigen Gerichts- und Generalversammlung der TT Electronics Plc (TT) haben die Aktionäre das von der Cicor Technologies Ltd. unterbreitete und vom Verwaltungsrat von TT vollumfänglich unterstützte Angebot abgelehnt.

An der heutigen Gerichts- und Generalversammlung der TT Electronics wurde die für das Angebot von Cicor erforderliche Mehrheit von 75% der anwesenden und abgegebenen Stimmen nicht erreicht. Das einzige Traktandum war die Genehmigung des am 25. November 2025 datierten «Scheme of Arrangement» gemäss Regel 2.7 des UK Takeover Code. Somit wird die vorgeschlagene Akquisition mittels Scheme of Arrangement nicht weiterverfolgt.

Alexander Hagemann, CEO von Cicor, sagte: «Wir bedauern, dass unser Angebot nicht die erforderliche Mehrheit von 75% erhalten hat und das Scheme of Arrangement damit hinfällig geworden ist. Wir sind weiterhin der Ansicht, dass die beiden Unternehmen strategisch und finanziell hervorragend zueinander passen und dass die industrielle Logik eines Zusammenschlusses von Cicor und TT überzeugend ist. Ich freue mich, dass eine Mehrheit der TT-Aktionäre diese Auffassung teilt. Gleichzeitig waren wir stets transparent hinsichtlich der finanziellen Disziplin, die für die erfolgreiche Umsetzung der wertsteigernden M&A-Strategie von Cicor zentral ist.»

Infolge des Abbruchs der Akquisition werden Transaktionskosten in Höhe von rund CHF 5 Mio., die aktiviert worden wären, in der Erfolgsrechnung 2025 als betriebliche Aufwendungen und weitere CHF 2 Mio. als finanzielle Aufwendungen erfasst. Diese Kosten betreffen hauptsächlich Beratungs-honorare, regulatorische Genehmigungen sowie Brückenfinanzierungen. Aufgrund dieses zusätzlichen einmaligen negativen Effekts muss das Unternehmen die Prognose für das Gesamtjahr 2025 anpassen. Das ausgewiesene EBITDA wird nun in einer Bandbreite von CHF 53 bis CHF 57 Mio. erwartet (bisherige Prognose: CHF 58 bis CHF 62 Mio.), während Cicor bereinigt um einmalige Effekte von CHF 10 Mio. weiterhin von einem EBITDA zwischen CHF 63 und CHF 67 Mio. ausgeht.

Kontakt
Cicor Management AG
Gebenloostrasse 15
CH-9552 Bronschhofen


Media Relations
Telefon +41 71 913 73 00
E-Mail: media@cicor.com


Investor Relations
Telefon +41 71 913 73 00
E-Mail: investor@cicor.com

Über Cicor

Cicor ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung bis hin zur Fertigung und dem Supply-Chain-Management. Mit rund 4'600 Mitarbeitenden in 14 Ländern bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Gesundheits- und Medizintechnik, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (A&D).

Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung elektronischer Geräte, schafft Cicor einen Mehrwert für seine Kunden. Die Aktien von Cicor werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CH0008702190).


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cicor Technologies Ltd
c/o Cicor Management AG, Gebenloostraße 15
9552 Bronschhofen
Schweiz
Telefon: +41719137300
Fax: +41719137301
E-Mail: info@cicor.com
Internet: www.cicor.com
ISIN: CH0008702190
Valorennummer: 870219
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2255688

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2255688  07.01.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cicor Technologies Ltd.

mehr Nachrichten

Analysen zu Cicor Technologies Ltd.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cicor Technologies Ltd. 131,50 -1,87% Cicor Technologies Ltd.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen