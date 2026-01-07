Aktionäre von TT Electronics lehnen Angebot von Cicor ab

Bronschhofen, 7. Januar 2026 – An der heutigen Gerichts- und Generalversammlung der TT Electronics Plc (TT) haben die Aktionäre das von der Cicor Technologies Ltd. unterbreitete und vom Verwaltungsrat von TT vollumfänglich unterstützte Angebot abgelehnt.

An der heutigen Gerichts- und Generalversammlung der TT Electronics wurde die für das Angebot von Cicor erforderliche Mehrheit von 75% der anwesenden und abgegebenen Stimmen nicht erreicht. Das einzige Traktandum war die Genehmigung des am 25. November 2025 datierten «Scheme of Arrangement» gemäss Regel 2.7 des UK Takeover Code. Somit wird die vorgeschlagene Akquisition mittels Scheme of Arrangement nicht weiterverfolgt.

Alexander Hagemann, CEO von Cicor, sagte: «Wir bedauern, dass unser Angebot nicht die erforderliche Mehrheit von 75% erhalten hat und das Scheme of Arrangement damit hinfällig geworden ist. Wir sind weiterhin der Ansicht, dass die beiden Unternehmen strategisch und finanziell hervorragend zueinander passen und dass die industrielle Logik eines Zusammenschlusses von Cicor und TT überzeugend ist. Ich freue mich, dass eine Mehrheit der TT-Aktionäre diese Auffassung teilt. Gleichzeitig waren wir stets transparent hinsichtlich der finanziellen Disziplin, die für die erfolgreiche Umsetzung der wertsteigernden M&A-Strategie von Cicor zentral ist.»

Infolge des Abbruchs der Akquisition werden Transaktionskosten in Höhe von rund CHF 5 Mio., die aktiviert worden wären, in der Erfolgsrechnung 2025 als betriebliche Aufwendungen und weitere CHF 2 Mio. als finanzielle Aufwendungen erfasst. Diese Kosten betreffen hauptsächlich Beratungs-honorare, regulatorische Genehmigungen sowie Brückenfinanzierungen. Aufgrund dieses zusätzlichen einmaligen negativen Effekts muss das Unternehmen die Prognose für das Gesamtjahr 2025 anpassen. Das ausgewiesene EBITDA wird nun in einer Bandbreite von CHF 53 bis CHF 57 Mio. erwartet (bisherige Prognose: CHF 58 bis CHF 62 Mio.), während Cicor bereinigt um einmalige Effekte von CHF 10 Mio. weiterhin von einem EBITDA zwischen CHF 63 und CHF 67 Mio. ausgeht.