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WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190

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15.04.2026 18:00:04

Aktionärinnen und Aktionäre von Cicor genehmigen alle Anträge

Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Generalversammlung
Aktionärinnen und Aktionäre von Cicor genehmigen alle Anträge

15.04.2026 / 18:00 CET/CEST

Medienmitteilung

Bronschhofen, 15. April 2026 – An der heutigen Generalversammlung der Cicor Technologies Ltd. (SIX Swiss Exchange: CICN) in Zürich haben die Aktionärinnen und Aktionäre allen Anträgen zugestimmt.

Die Generalversammlung genehmigte den Jahresbericht 2025, die Jahresrechnung, die Konzernrechnung, den Bericht über nichtfinanzielle Belange sowie die Verwendung des Bilanzergebnisses und erteilte den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Entlastung für das Geschäftsjahr 2025. Zudem wurden die Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die nächste Amtsperiode sowie die Vergütungselemente für die Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr genehmigt.

Daniel Frutig, der Präsident des Verwaltungsrats, sowie die bisherigen Mitglieder Norma Corio, Denise Koopmans und Konstantin Ryzhkov wurden von der Generalversammlung wiedergewählt. Daniel Frutig und Konstantin Ryzhkov wurden auch als Mitglieder des Vergütungsausschusses bestätigt.

Weiter wurden die unabhängige Stimmrechtsvertreterin Athemis Avocats Sàrl, Rue Jaquet-Droz 32, 2301 La Chaux-de-Fonds, und die Revisionsstelle KPMG AG, Zürich, von der Generalversammlung für ein weiteres Jahr gewählt.

Kontakt
Cicor Management AG
Gebenloostrasse 15
CH-9552 Bronschhofen


Media Relations
Telefon +41 71 913 73 00
E-Mail: media@cicor.com


Investor Relations
Telefon +41 71 913 73 00
E-Mail: investor@cicor.com

Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 4'500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 14 Ländern bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.


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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cicor Technologies Ltd
c/o Cicor Management AG, Gebenloostraße 15
9552 Bronschhofen
Schweiz
Telefon: +41719137300
Fax: +41719137301
E-Mail: info@cicor.com
Internet: www.cicor.com
ISIN: CH0008702190
Valorennummer: 870219
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2308818

 
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2308818  15.04.2026 CET/CEST

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