Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis heissen an der ordentlichen Generalversammlung alle Anträge des Verwaltungsrats gut

Die Aktionäre genehmigen die 25. Dividendenerhöhung in Folge auf CHF 3.10 (+3,3 %) pro Aktie für 2021; dies entspricht einer Rendite von 3.9 % 1 und einer Ausschüttung von rund 57 % des freien Cashflows.





und einer Ausschüttung von rund 57 % des freien Cashflows. Die Aktionäre bestätigen Dr. Jörg Reinhardt als Präsidenten des Verwaltungsrats sowie alle anderen Mitglieder, die sich zur Wiederwahl stellten; Frau Ana de Pro Gonzalo und Herr Daniel Hochstrasser werden neu in den Verwaltungsrat gewählt.





Die Aktionäre wählen die KPMG AG als Revisionsstelle und genehmigen alle weiteren Anträge des Verwaltungsrats, einschliesslich des Vergütungsberichts 2021 in einer Konsultativabstimmung, sowie die künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung in separaten verbindlichen Abstimmungen.

Basel, 4. März 2022 – Die Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis stimmten heute an der ordentlichen Generalversammlung (GV) des Unternehmens allen Vorschlägen des Verwaltungsrats zu. In Übereinstimmung mit der Schweizer COVID-19-Verordnung 3 wurde die Generalversammlung 2022 ohne physische Anwesenheit der Aktionäre durchgeführt. Dementsprechend übten die Aktionäre ihre Rechte über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter aus und konnten die Generalversammlung über einen Live-Webcast verfolgen. Zudem hatten die Aktionäre die Möglichkeit, ihre Fragen im Voraus elektronisch an den Verwaltungsrat zu senden, wobei alle Fragen vom Präsidenten des Verwaltungsrats und dem CEO während der Generalversammlung beantwortet wurden.

Die Aktionäre stimmten der 25. Dividendenerhöhung in Folge seit der Gründung von Novartis im Jahr 1996 zu, mit einer Erhöhung um 3,3 % auf CHF 3.10 pro Aktie. Die Auszahlung der Dividende für das Jahr 2021 erfolgt ab dem 10. März 2022. Die Dividende für 2021 entspricht einer Ausschüttung von etwa 57 % des freien Cashflows und ergibt eine Dividendenrendite von 3.9 %1.

Jährliche Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Die Aktionäre haben Dr. Jörg Reinhardt als Präsidenten des Verwaltungsrats bestätigt und alle Mitglieder des Verwaltungsrats, die zur Wiederwahl standen, für ein weiteres Jahr gewählt. Darüber hinaus wurden Frau Ana de Pro Gonzalo und Herr Daniel Hochstrasser neu in den Verwaltungsrat gewählt.

Die Aktionäre wählten ausserdem die folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats für ein weiteres Jahr erneut in den Vergütungsausschuss: Patrice Bula, Bridgette Heller, Simon Moroney und William T. Winters. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Simon Moroney erneut zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses zu ernennen.

Herabsetzung des Aktienkapitals

Im Einklang mit der Empfehlung des Verwaltungsrats genehmigten die Aktionäre zudem die Vernichtung von 30 699 668 Aktien, die im Rahmen der Ermächtigungen vom 28. Februar 2019 und 2. März 2021 zurückgekauft wurden, und die entsprechende Herabsetzung des Aktienkapitals um CHF 15.3 Millionen, von CHF 1 217 210 460 auf CHF 1 201 860 626.

Weitere Aktienrückkäufe

Am 16. Dezember 2021 kündigte Novartis einen Aktienrückkauf von bis zu USD 15 Milliarden an, der bis Ende 2023 durchgeführt werden soll. Die Aktionäre haben den Verwaltungsrat ermächtigt, zwischen der Generalversammlung 2022 und der Generalversammlung 2025 Aktien im Wert von bis zu CHF 10 Milliarden zurückzukaufen, um den Betrag zu decken, der über CHF 7.8 Milliarden hinausgeht, der im Rahmen der bestehenden Ermächtigung der Aktionäre aus dem Jahr 2021 noch verfügbar ist.

Abstimmungen über die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

In zwei separaten bindenden Abstimmungen genehmigten die Aktionäre die maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 und die maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023. In einer Konsultativabstimmung hiessen die Aktionäre auch den Vergütungsbericht 2021 gut.

Wahl der KPMG AG als Revisionsstelle

Entsprechend dem Vorschlag des Verwaltungsrats wählten die Aktionäre die KPMG AG als Revisionsstelle für das am 1. Januar 2022 beginnende Geschäftsjahr.

Eine detaillierte Auflistung aller Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung 2022 finden Sie unter: https://www.novartis.com/agm

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, wie sie in den zukunftsbezogenen Aussagen enthalten oder impliziert sind. Einige der mit diesen Aussagen verbundenen Risiken sind in der englischsprachigen Version dieser Mitteilung und dem jüngsten Dokument ‹Form 20-F› der Novartis AG, das bei der ‹US Securities and Exchange Commission› hinterlegt wurde, zusammengefasst. Dem Leser wird empfohlen, diese Zusammenfassungen sorgfältig zu lesen.

Quellenangaben

Basierend auf dem SIX Schlusskurs am 3. März, 2022

