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WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502

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01.07.2026 09:30:03

Aktionärsgruppe Auer, Schmidheiny und Spoerry erneuert Aktionärsbindungsvertrag

Bystronic AG / Schlagwort(e): Vereinbarung
Aktionärsgruppe Auer, Schmidheiny und Spoerry erneuert Aktionärsbindungsvertrag

01.07.2026 / 09:30 CET/CEST

Zürich, 1. Juli 2026 – Die grosse Mehrheit der Mitglieder der Aktionärsgruppe Auer, Schmidheiny und Spoerry hat einen neuen Aktionärsbindungsvertrag abgeschlossen, der am 1. Juli 2026 in Kraft getreten ist.

 


 

Bei Rückfragen:

Chief Financial Officer
Javier Perez
Mobile +41 79 786 03 52
investor@bystronic.com

Media Relations
Michael Präger
Mobile +41 79 870 01 43
michael.praeger@bystronic.com

 


Über Bystronic

Bystronic (SIX: BYS) gestaltet die Zukunft der industriellen Fertigung. Als führender Anbieter von Lösungen für die Blech- und  Materialbearbeitung kombiniert das Unternehmen Laserschneidtechnologie, Abkantpressen, Automatisierung und Software mit innovativen Laseranwendungen für neue Werkstoffe und Prozesse. Von Markieren über Mikrobearbeitung bis hin zu komplexem Schneiden und Schweissen eröffnet Bystronic neue Möglichkeiten für eine vernetzte, nachhaltige Produktion weltweit.

Der Hauptsitz von Bystronic befindet sich in der Schweiz, Entwicklungs- und Produktionsstätten gibt es in Deutschland, Spanien, Italien, China und den USA. Das Unternehmen bedient Kunden in mehr als 30 Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und einem Netzwerk von Händlern und Vertretern.


Disclaimer

Die Pressemitteilung wird in Englisch und Deutsch veröffentlicht. Sollte die englische Übersetzung vom deutschen Original abweichen, so gilt der Wortlaut der deutschen Version.


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bystronic AG
Giesshübelstrasse 45
8045 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 79 637 46 33
E-Mail: investor@bystronic.com
Internet: ir.bystronic.com
ISIN: CH0244017502
Valorennummer: A117LR
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2357652

 
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2357652  01.07.2026 CET/CEST

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