Aktis Oncology: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Aktis Oncology hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,27 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Aktis Oncology ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,270 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 122,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 1,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at