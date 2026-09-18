Aktiv Properties REIT-Plovdiv legte Quartalsergebnis vor

Aktiv Properties REIT-Plovdiv präsentierte am 16.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Aktiv Properties REIT-Plovdiv vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,11 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,210 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aktiv Properties REIT-Plovdiv im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 475,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at