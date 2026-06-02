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02.06.2026 06:31:29
Aktiv Properties REIT-Plovdiv verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Aktiv Properties REIT-Plovdiv hat am 01.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,19 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aktiv Properties REIT-Plovdiv 0,050 EUR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Aktiv Properties REIT-Plovdiv im vergangenen Quartal 0,0 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 97,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aktiv Properties REIT-Plovdiv 0,4 Millionen EUR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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