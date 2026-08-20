Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
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20.08.2026 15:50:44
"Aktive Bedrohung": US-Behörden: Siemens-Produkt bietet Einfallstor für Cyber-Angriffe
Die "Simatic S7"-Steuerungen von Siemens werden in verschiedenen Bereichen der öffentlichen Infrastruktur eingesetzt. Doch das Produkt der deutschen Firma birgt offenbar gefährliche Lücken für Hacker, wie US-Behörden warnen. Die Kriminellen setzen bei der Angriffsvorbereitung auf KI.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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|Handel in Frankfurt: DAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
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19.08.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
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19.08.26
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