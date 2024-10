Aktivisten besetzen Bagger an der Tesla-Fabrik

GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Tesla-Gegner haben am Morgen zwei Bagger in unmittelbarer Nähe zur Tesla-Fabrik in Grünheide besetzt. Insgesamt seien vier Menschen auf den Maschinen, erklärte ein Sprecher der Polizei. Die Beamten planen nun, mit der Höhenrettung die Aktivisten von den Baggern zu holen. Diese werden nach Angaben der Polizei für Arbeiten im Wald an der Tesla-Fabrik genutzt. Aktuell werden dort vorbereitende Baumaßnahmen umgesetzt.

Laut dem Brandenburger Verkehrsministerium handelt es sich um die Errichtung einer Schneise. Dort soll eine Baustraße der Deutschen Bahn zwischen der Landesstraße L23 und der Autobahn entstehen. Sie soll zur Vorbereitung von Baumaßnahmen dienen. Dies betrifft unter anderem den Neubau der Verkehrsstation Fangschleuse. Zudem will Tesla sein Gelände in der 9.200-Einwohner-Gemeinde erweitern, um einen Güterbahnhof und Lagerflächen zu bauen.

Bereits vor einigen Wochen hatten Aktivisten einen Bagger und später einen senkrecht auf der Schneise aufgestellten Baum besetzt. Sie wollen eine Erweiterung der Fabrik des E-Autobauers verhindern./wpi/DP/mis