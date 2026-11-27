Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
27.11.2026 17:40:38
Aktivisten blockieren Zufahrt von Amazon-Standort in Berlin
BERLIN (dpa-AFX) - Aktivisten haben vor einem Standort des Onlinehändlers Amazon in Berlin-Tegel demonstriert und Zufahrten blockiert. Nach Polizeiangaben waren 30 Menschen an der Aktion vor der Niederlassung beteiligt, bei der ein Tor auch mit einem Schloss versperrt wurde. Dadurch sei es Beschäftigten für etwa 20 Minuten nicht möglich gewesen, das Gelände zu betreten oder zu verlassen, schilderte ein Polizeisprecher. Die Polizei ermittele deswegen wegen Nötigung gegen alle Beteiligten.
Auf Anweisung verlegten die Aktivisten ihre Demonstration am sogenannten Black Friday schließlich auf die andere Straßenseite, wie es von der Polizei hieß. Nach Berichten von "B.Z" und RBB zeigten die Demonstranten ein Transparent mit dem Text "No Tech For Apartheid" (deutsch: Keine Technologie für Apartheid).
Rund 70 Polizistinnen und Polizisten waren nach Behördenangaben vor Ort. Sie erfassten die Personalien der Aktivisten für die weiteren Ermittlungen. Das gestaltete sich teils schwierig, wie der Polizeisprecher erklärte. Alle Teilnehmer hatten demnach keinen Ausweis bei sich und die Fingerkuppen verklebt. Um zur Identifizierung gleichwohl einen Fingerabdruck nehmen zu können, wurde der Kleber mit einer Lösung abgelöst, wie der Sprecher sagte./mvk/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
27.11.26
|NYSE-Handel: Dow Jones letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
27.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)
|
27.11.26
|Handel in New York: Dow Jones legt mittags zu (finanzen.at)
|
27.11.26
|Aktivisten blockieren Zufahrt von Amazon-Standort in Berlin (dpa-AFX)
|
27.11.26
|Gewinne in New York: Dow Jones beginnt Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
|
27.11.26
|Niedrige Beteiligung bei Amazon-Warnstreik in Leipzig (dpa-AFX)
|
27.11.26
|ROUNDUP: Kaum Beteiligung am ersten Amazon-Warnstreik in Gera (dpa-AFX)
|
26.11.26
|Black Friday unter Streikdruck: Was die Warnstreiks für die Amazon-Aktie bedeuten (dpa-AFX)
Analysen zu Amazon
|23.11.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Amazon Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Amazon Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Amazon Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|233,10
|3,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.