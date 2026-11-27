BERLIN (dpa-AFX) - Aktivisten haben vor einem Standort des Onlinehändlers Amazon in Berlin-Tegel demonstriert und Zufahrten blockiert. Nach Polizeiangaben waren 30 Menschen an der Aktion vor der Niederlassung beteiligt, bei der ein Tor auch mit einem Schloss versperrt wurde. Dadurch sei es Beschäftigten für etwa 20 Minuten nicht möglich gewesen, das Gelände zu betreten oder zu verlassen, schilderte ein Polizeisprecher. Die Polizei ermittele deswegen wegen Nötigung gegen alle Beteiligten.

Auf Anweisung verlegten die Aktivisten ihre Demonstration am sogenannten Black Friday schließlich auf die andere Straßenseite, wie es von der Polizei hieß. Nach Berichten von "B.Z" und RBB zeigten die Demonstranten ein Transparent mit dem Text "No Tech For Apartheid" (deutsch: Keine Technologie für Apartheid).

Rund 70 Polizistinnen und Polizisten waren nach Behördenangaben vor Ort. Sie erfassten die Personalien der Aktivisten für die weiteren Ermittlungen. Das gestaltete sich teils schwierig, wie der Polizeisprecher erklärte. Alle Teilnehmer hatten demnach keinen Ausweis bei sich und die Fingerkuppen verklebt. Um zur Identifizierung gleichwohl einen Fingerabdruck nehmen zu können, wurde der Kleber mit einer Lösung abgelöst, wie der Sprecher sagte./mvk/DP/mis