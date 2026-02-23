23.02.2026 14:16:38

Aktivisten: USA beginnen Abzug von wichtigem Stützpunkt in Syrien

DAMASKUS (dpa-AFX) - Das US-Militär in Syrien hat nach Angaben von Aktivisten mit dem Abzug seiner Truppen von einem der größten Stützpunkte in Syrien begonnen. Am Morgen hätte ein Militärkonvoi bestehend aus mehr als hundert Fahrzeugen den Stützpunkt Kasrak in der nordöstlichen Provinz Hassaka in Richtung irakischer Grenze verlassen, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Es sei der zweite Konvoi dieser Art innerhalb weniger Tage.

Nach Angaben der in Großbritannien ansässigen Beobachtungsstelle sei bisher unklar, ob es sich um einen vollständigen oder teilweisen Abzug handle. Die zuständige Regionaldirektion des US-Militärs äußerte sich zunächst nicht.

Aus kurdischen Quellen hieß es, es gebe derzeit keine Pläne einer vollständigen Räumung. Die Anzahl der Truppen würde lediglich reduziert. Nach Angaben aus offiziellen Kreisen in Hassaka soll der Prozess nach etwa einem Monat abgeschlossen sein.

Der Stützpunkt galt lange als das logistische Hauptquartier und war der größte US-Standort in Syrien. Die USA führen in Syrien und im Irak eine internationale Koalition gegen die Terrormiliz Islamischer Staat an. Dabei waren sie mit den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) verbündet. Die SDF kontrollierte lange Zeit weite Teile im Nordosten Syriens. Im Zuge des Umbruchs will die Übergangsregierung alle Gebiete unter ihre Kontrolle bringen und wurde dabei zuletzt auch von den USA unterstützt./arj/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Zoll-Chaos: ATX fester -- DAX schwächer -- Hang Seng geht stark aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt kann am Montag ins Plus vordringen, während der deutsche Leitindex schwächer tendiert. Die Börse in Hongkong präsentierte sich am Montag sehr stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen