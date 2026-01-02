02.01.2026 16:42:38

Aktivisten: Zehn Tote und Dutzende Festnahmen bei Protesten im Iran

TEHERAN (dpa-AFX) - Bei den Protesten gegen die autoritäre Staatsführung im Iran sind Aktivisten zufolge mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Die Menschenrechtsorganisation Hengaw habe die Identität von zehn Toten verifiziert, berichtete die Gruppe mit Sitz in Norwegen. Den Aktivisten seien zudem 80 Fälle von Festnahmen bekannt. Die Organisation unterhält ein Netzwerk an Kontakten im Iran.

Ausgelöst wurden die Proteste im Iran durch einen plötzlichen Einbruch der Devisenkurse am vergangenen Sonntag. Spontan gingen vor allem Händler in der Hauptstadt Teheran auf die Straße. Inzwischen erfassen die Proteste auch andere Landesteile und Bevölkerungsschichten. Im Westen des Landes gab es am Donnerstag schwere Ausschreitungen./arb/DP/men

