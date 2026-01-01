|
01.01.2026 16:31:38
Aktivisten: Zwei Demonstranten im Iran getötet
TEHERAN (dpa-AFX) - Im Iran sind Aktivisten zufolge mindestens zwei Teilnehmer der Demonstrationen gegen die autoritäre Staatsführung ums Leben gekommen. Wie die Menschenrechtsgruppe Hengaw mit Sitz in Norwegen auf Telegram berichtete, wurden die Demonstranten in der Stadt Lordegan getötet. Hengaw zufolge waren die Männer 21 und 28 Jahre alt. Einem Bericht über den Tod eines dritten Demonstranten werde nachgegangen, hieß es weiter.
Auch die staatsnahe iranische Nachrichtenagentur Fars meldete zwei Tote bei gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Protestteilnehmern und Sicherheitskräften in der Stadt. Demonstranten hätten bei den Protesten Reifen angezündet und Polizisten angegriffen, hieß es dort./arb/DP/zb
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!