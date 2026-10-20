Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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21.10.2026 01:14:06
Aktivität der Nutzer lässt nach: Netflix wächst langsamer - Aktie fällt
Noch ist Netflix der Platzhirsch beim Videostreaming - doch die Wachstumsdynamik schwächelt. Nach der Präsentation der Quartalszahlen geht die Aktie auf Tauchstation. Jetzt sollen neue Chefs die Strahlkraft wieder aufpolieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
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