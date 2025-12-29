SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
|
29.12.2025 09:36:00
Aktivrente: Wie funktioniert sie, und was bringt sie?
In den Ruhestand gehen, nur weil das Rentenalter erreicht ist? Für diejenigen, die sich diese Frage stellen, hat die Bundesregierung ab Januar einen Bonus parat: die Aktivrente. Wem sie nützt – und was man beachten sollte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
