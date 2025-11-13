Aktobe Oil Equipment Plant JSC öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aktobe Oil Equipment Plant JSC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2116,00 KZT ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1617,00 KZT je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,48 Milliarden KZT – ein Plus von 47,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aktobe Oil Equipment Plant JSC 3,04 Milliarden KZT erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at