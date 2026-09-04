04.09.2026 06:04:38

Aktualisierte Konjunkturprognosen für Eurozone und USA vom 04.09.2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am 4. September werden in der Eurozone und in den USA folgende Konjunkturdaten erwartet:

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Auftragseingang Industrie

Juli

Monatsvergleich +0,3 +3,1

Jahresvergleich +10,5 +6,5

11.00 Uhr

Eurozone

Einzelhandelsumsatz

Juli

Monatsvergleich +0,2 -0,3

Jahresvergleich +1,1 +0,7

USA

14.30 Uhr

Arbeitsmarktbericht

August

Beschäftigtenzahl (Tsd)

Monatsvergleich +55 -23

Arbeitslosenquote 4,1 4,1

Stundenlöhne

Monatsvergleich +0,3 +0,1

Jahresvergleich +3,1 +3,2°

*Erstschätzung

(Jeweils in Prozent, soweit nicht anders angegeben.)

/jsl/jkr

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:47 NVIDIA-Investments im Check: Diese Aktien hielt der KI-Gigant in Q2
03.09.26 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026
02.09.26 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.09.26 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
02.09.26 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX freundlich -- DAX in Grün -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigt sich vor dem Wochenende mit Gewinnen, der deutsche Leitindex bewegt sich ebenso leicht aufwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit Abgaben. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen