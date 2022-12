Aktuare empfehlen für 2023 LV-Höchstrechnungszins von 0,25 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) empfiehlt für 2024 die Beibehaltung des Höchstrechnungszinses in der Lebensversicherung auf dem seit Anfang 2022 geltenden historisch niedrigen Niveau von 0,25 Prozent. "Die Zinssituation am Kapitalmarkt muss sich erst dauerhaft stabilisieren, bevor wir einen höheren Höchstrechnungszins empfehlen", sagte der DAV-Vorstandsvorsitzende Herbert Schneidemann. Die Empfehlung sei an das Bundesfinanzministerium und die Finanzaufsicht Bafin weiteregeleitet worden.

December 05, 2022 07:52 ET (12:52 GMT)