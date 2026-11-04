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04.11.2026 06:31:28
Akums Drugs Pharmaceuticals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Akums Drugs Pharmaceuticals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 7,37 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,66 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,18 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,42 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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