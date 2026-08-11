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11.08.2026 06:31:29
Akums Drugs Pharmaceuticals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Akums Drugs Pharmaceuticals präsentierte in der am 08.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 6,53 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Akums Drugs Pharmaceuticals 4,15 INR je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal hat Akums Drugs Pharmaceuticals mit einem Umsatz von insgesamt 11,67 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,24 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 13,93 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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